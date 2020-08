Fiumicino, un'altra nuova linea bus: ecco il percorso della tratta 17

Una nuova linea per Fiumicino, la numero 17. La Trotta Bus Services, congiuntamente con l’Amministrazione Comunale, in un comunicato fa sapere che "considerata l’affluenza e la richiesta da parte della cittadinanza, ha deciso di predisporre la linea 17 che entrerà in vigore da lunedì 10 agosto 2020 in grado di collegare la Stazione di Palidoro con la località della Tragliatella, nello specifico il Borgo di Palidoro con via delle Pertucce".



"Proseguendo la collaborazione con Moovit, la Trotta Bus Services S.p.A. ha deciso di rendere disponibili tutte le informazioni relative al piano di esercizio, comprensivo della nuova linea 17, in modo semplice e veloce negli smartphone degli utenti, i quali scaricando sul proprio smartphone l’app gratuita di Moovit o tramite accesso al sito web di Moovit potranno monitorare la linea. Per maggiori informazioni sulle linee ed orari, si invita l’utenza a consultare il sito web di Trotta", si legge nella nota.

