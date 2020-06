Fiumicino, sabato chiuso il viadotto dell'Aeroporto: cambia il traffico verso Ostia

Sabato 13 giugno Anas effettuerà le prove di carico sul viadotto dell'Aeroporto, a Fiumicino, dal km 0+000 al km 0+850 in direzione Ostia della S.S. 296 "della Scafa", pertanto quel tratto di strada sarà chiuso dalle ore 7 alle ore 16.

"Le prove di carico - spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino - serviranno per verificare definitivamente se il viadotto può essere ristrutturato e consolidato nella struttura esistente o se invece dovrà essere demolito e ricostruito. Come avvenuto già per il ponte della Scafa, il cui progetto prevedeva la demolizione e, invece, dopo le prove di carico, si è deciso di rafforzare la struttura esistente, in attesa della costruzione del nuovo ponte".

"Seguirò da vicino con il mio assessorato le prove di sabato - aggiunge l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia. - Saranno effettuate 8 prove su 3 campate nel tratto lato mare del viadotto dell'aeroporto che va dall'Oasi di Porto allo scalo aeroportuale".

Il traffico veicolare sarà interdetto dalle 7 alle 16: le auto provenienti dall'Aeroporto di Fiumicino e dirette ad Ostia dovranno immettersi sull'adiacente viabilità comunale-provinciale e proseguire su Via del lago di Traiano e successivamente su Via Portuense e da qui attraverso Via di Montgolfier riprendere la S.S. 296 per poi raggiungere le destinazioni originarie.

Quelle provenienti da Ostia e dirette all'aeroporto dovranno svoltare a sinistra in via Montgolfier, girare a destra verso il corridoio C5, seguire le indicazioni fino a via del Lago di Traiano per poi proseguire verso lo scalo.