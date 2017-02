Tragliatella, nuovo look per scuola e giardini danneggiata da tromba d'aria

Sono terminati pochi giorni fa i lavori di riqualificazione della pinetina di Tragliatella, che si trova accanto alla scuola primaria in via delle Pertucce, danneggiata dal maltempo all’inizio di novembre.

"Uno dei luoghi simbolo di Tragliatella e di tutto il nostro Comune – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – torna a nuova luce grazie all’impegno dell’Assessorato all’Ambiente che, nei giorni scorsi, ha provveduto a ripulire le aiuole ed eliminare le radici degli alberi rimaste scoperte dopo la tromba d’aria che ha colpito l’area alcuni mesi fa. È stata anche ripristinata e rinforzata l’area picnic con tavoli e staccionata rimessi a nuovo e impermeabilizzati. Questi interventi si vanno ad aggiungere a quelli già effettuati nelle settimane precedenti dall’Assessorato ai Lavori pubblici, che aveva provveduto a ripristinare il tetto della scuola, la recinzione, il cancello e il forno in muratura, danneggiati dal maltempo".

"Finalmente uno dei luoghi storici del nostro territorio torna a essere fruibile da tutti. Voglio anche ringraziare i cittadini di quella località che, con grande senso civico e fin dal giorno seguente ai danni provocati dal maltempo, hanno attivamente lavorato per sistemare non solo le loro case, ma anche i luoghi dedicati alla comunità. È bello sapere che da oggi, proprio nell’anno in cui ricorre il trentennale della storica sagra del pollo ruspante che lì, come da tradizione, si svolge, ci sarà un’area adibita per l’occasione con il vecchio forno restaurato e – conclude Montino – con tavoli e sedute rimesse a nuovo".