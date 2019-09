"I fascisti son tornati": striscione 'nero' contro il centro accoglienza e il sindaco di Fiumicino

Ancora uno striscione fascista a Fiumicino. Bersaglio, questa volta, oltre il sindaco Esterino Montino anche il centro di accoglienza in via Bombonati.

"Non c'è dubbio alcuno che io e la mia amministrazione stiamo dalla parte del centro di via Bombonati, delle persone che accoglie e del lavoro che fanno gli operatori e le operatrici che ci lavorano. Come stiamo dalla parte di tutte le persone che vivono una condizione di fragilità, sia essa economica, sociale o sul piano dei diritti e qualsiasi sia il colore della loro pelle. - ha commentato Montino - Non c'è alcun dubbio, allo stesso tempo, che siamo quanto di più distante ci sia da chi si dichiara fascista o anche solo si ispiri al fascismo. E ne siamo orgogliosi perché siamo dalla parte giusta della storia, della politica e della società".

A dare supporto al sindaco anche la capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Paola Magionesi: "Questa storia va ormai avanti dalla campagna elettorale dello scorso anno: periodicamente spuntano scritte e striscioni con insulti e minacce di chiara matrice fascista contro il sindaco Montino, la sua famiglia, le sue scelte politiche, la sua sensibilità verso chi ha bisogno. Insulti che colpiscono anche noi e tutte le persone civili e di buon senso che vivono a Fiumicino - prosegue - e contro cui non smetteremo di denunciare e di mettere in pratica la buona politica, l'unica risposta a questa gente capace solo di odio e violenza".

"È per rafforzare queste politiche che lo scorso giugno abbiamo approvato in consiglio comunale una mozione che impegna il sindaco e la giunta a non concedere spazi pubblici a chi professa idee razziste, omofobe, sessiste, discriminatorie e fasciste" ricorda la capogruppo.

"Al sindaco Montino e al centro di via Bombonati va la solidarietà mia e di tutto il gruppo del Partito Democratico - conclude - certi che questi attacchi non riusciranno in alcun modo a fermare l'ottima azione di governo di questa amministrazione".