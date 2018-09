Notte Bianca a Fiumicino: strade chiuse e una navetta gratuita. Ecco dove parcheggiare

In occasione della Notte Bianca del 22 settembre a Fiumicino (qui tutti gli eventi) per permettere lo svolgersi degli oltre 150 eventi previsti, la viabilità delle località coinvolte nel programma subirà alcune variazioni. Per facilitare l’accesso alle zone pedonalizzate, saranno organizzati dei parcheggi e istituite delle navette. Ecco i dettagli.

PARCHEGGI E NAVETTE

A Isola Sacra si potrà posteggiare l’automobile nei parcheggi di via di Villa Guglielmi, via Giulio Roma (davanti all’ex centrale Enel) e in via del Faro.

In largo Paolo Borsellino ci sarà posto per circa 800 automobili. Da lì partirà una navetta gratuita che, con un percorso circolare porterà fino a via delle Meduse (inizio dell’area pedonalizzata) e di nuovo al parcheggio.

STRADE CHIUSE AL TRANSITO E AL PARCHEGGIO

Fregene: Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Via Castellammare, tratto compreso tra Via della Pineta di Fregene (esclusa) e Via Marotta (esclusa), dalle ore 00.01 del 22 settembre 2018 fino al termine della manifestazione;

Divieto di transito veicolare in Via Castellammare, tratto compreso tra Via della Pineta di Fregene (esclusa) e Via Marotta (esclusa), dalle ore 16.00 del 22 settembre 2018 fino al termine della manifestazione. La chiusura al transito veicolare riguarda tutte le strade che intersecano Via Castellammare, nel tratto interessato, in prossimità dell’incrocio, eccezion fatta per:

. Via Cattolica (tratto dir. mare) – chiusura all’incrocio con Via San Fruttuoso;

. Via Cattolica (tratto dir. Via Maratea) – chiusura all’incrocio con Via Vietri sul Mare;

. Via Bagnoli – chiusura all’incrocio con Viale Nettuno;

. Via La Playa – chiusura all’incrocio con Viale Nettuno;

. Via Varazze – chiusura all’incrocio con Via Albisola Marina;

. Via Forte dei Marmi – chiusura all’incrocio con Viale Nettuno;

. Via Voltri – chiusura all’incrocio con Via Albisola Marina.