Aranova: mancano scuolabus, genitori manifestano fuori scuola media

Questa mattina una trentina di genitori hanno manifestato, in maniera del tutto spontanea, davanti alla scuola media di via Galtelli ad Aranova per protestare contro la mancata partenza del servizio di trasporto scolastico.

"Sono ormai passati 20 giorni dall'inizio delle scuole - spiega il presidente dell’associazione Crescere Insieme, Roberto Severini - e le famiglie del nord del Comune di Fiumicino sono ostaggio per la mancata partenza degli scuolabus. Oltre 160 bambini sono ancora a piedi, delle 5 linee solo 2 sono attive. Il disagio è acuito ancor di più dalla totale assenza del trasporto pubblico nel nord del Comune".

"Chi non ha la macchina ha solo due opportunità: o andare a piedi o rimanere a casa. Il sit in di questa mattina è stato del tutto spontaneo ma siamo pronti a dare vita a una vera e propria manifestazione sotto la sede comunale se entro pochi giorni non si risolveranno tutti i problemi. È assurdo che il servizio sia ancora al palo. Ai cittadini dei problemi burocratici interessa poco. Ci avevano promesso che tutto sarebbe stato pronto per il 18 settembre. Siamo al 26 e non è successo nulla di quanto affermato", conclude Severini.