Fiumicino, già rilasciate 64 carte d'identità elettroniche

Sono 64 le carte d'identità elettroniche emesse dal Comune di Fiumicino dal 27 febbraio, primo giorno di attivazione del servizio, a oggi. "Ritengo che si tratti di un buon avvio – commenta il sindaco, Esterino Montino – reso possibile dalla cortesia e competenza delle nostre professionalità impiegate presso l’Anagrafe di Fiumicino e nella sede distaccata di Palidoro".

Fino al 4 aprile gli utenti manterranno la doppia possibilità di scelta tra la carta elettronica e quella tradizionale cartacea.

"Ricordo che il rilascio della CIE, la carte d’identità elettronica, avviene su prenotazione e questo permetterà progressivamente di ridurre le file e i tempi di attesa agli sportelli per i cittadini. Da lunedì 13 marzo – prosegue il Sindaco - partirà presso gli uffici di Fiumicino e Palidoro il servizio di prenotazione telefonica anche per i cambi di residenza. Un aiuto in più per coloro che non hanno la possibilità di fare la domanda online scaricando il modulo e di inviare una mail”.

Si ricorda che gli sportelli per il rilascio della CIE sono due: uno a Fiumicino, presso la sede di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e l’altro presso l’ufficio decentrato di Palidoro. Da lunedì prossimo, in concomitanza con il nuovo sistema di prenotazioni, non si potranno effettuare i cambi di residenza a Fregene.

Sia per quanto riguarda la carta d’identità elettronica che per i cambi di residenza, è attivo il Centro Unico Prenotazioni (CUP) comunale chiamando il numero 06/652108906, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

Si ricorda, inoltre, che per i cambi di residenza la richiesta di variazione potrà essere presentata anche via mail ai seguenti indirizzi:

- ufficio.anagrafe@fiumicino.net

- ufficio.palidoro@fiumicino.net

Il link del modello da compilare e inviare firmato, con i documenti da allegare, è il seguente: