Fiumicino: a 13 anni dalla morte, il Comune prepara una targa in ricordo di Renato Biagetti

Sono trascorsi quasi tredici anni dalla notte in cui, l'uscita della discoteca Buena Onda, si è tinta di rosso. Sul selciato è finito il sangue di Renato Biagetti, un giovane ingegnere colpito a morte con 8 fendenti. C'è chi non ha mai dimenticato quell'episodio drammatico, causato dall'odio di due giovanissimi, 17 e 19 anni, dalle braccia tatuate con i simboli del fascismo.

La memoria collettiva

Per tutti questi anni il ricordo di Biagetti è stato trasmesso "con rabbia e con amore". Se ne sono fatti carico gli attivisti del centro sociale Acrobax che, in collaborazione con il Buena Onda a cavallo tra Focene e San Paolo hanno organizzato l'appuntamento Re-Noize. Musica, sport e testimonianze, in una staffetta tra la spiaggia ed il parco Schuster, per omaggiare il giovane ingegnere antifascista.

La targa a Focene

Ora anche il Comune di Fiumicino ha deciso di fare la propria parte. Nella giornata di lunedì 12 agosto, la Giunta della città aeroportuale ha firmato una delibera. Con quest'atto ha deciso di sistemare una targa commemorativa nel luogo dove, Renato Biagetti, è stato barbaramente assassinato.

La richiesta dell'Anpi

“Con la decisione di mettere questa targa – ha commentato il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – abbiamo accolto la richiesta avanzata dall’Anpi di Fiumicino di ricordare, a 13 anni dalla morte, la figura di Renato Biagetti, il giovane di 26 anni che nel 27 agosto del 2006 venne ucciso all’uscita dal locale Buena Onda di Focene da alcuni suoi coetanei".

L'impegno nel sociale

Il vicesindaco, nell'annunciare la deceisione del Comune di Fiumicino, ha ricordato che "Biagetti era un ragazzo impegnato nel sociale e da sempre in prima linea sul fronte dell’antirazzismo, dell’accoglienza e dell’antifascismo. Scelte che, a detta degli avvocati di famiglia, portarono alla sua brutale aggressione. È anche per questo che la nostra Amministrazione ha deciso di ricordarlo con una targa a lui dedicata".