Fiumicino: dalla Regione 200 mila euro per la rimozione dei rifiuti del Tevere

È stato approvato al Consiglio regionale del Lazio un emendamento alla manovra di bilancio di previsione finanziaria che prevede lo stanziamento di 200 mila euro per gli anni 2019-2020-2021 per bonifiche straordinarie dei rifiuti e dei detriti sui territori della foce del fiume Tevere, a Fiumicino.

"È un provvedimento molto importante per il nostro Comune – commenta il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – le cui coste, come è noto, sono continuamente invase dalla spazzatura che viene trascinata a mare dal Tevere. Questi finanziamenti sono davvero necessari per mantenere il litorale pulito. Il Comune infatti, da solo, spesso non ha la possibilità di far fronte a quella che si può definire una vera e propria ‘piaga’ che affligge le nostre coste tutto l’anno".

"Desidero ringraziare – aggiunge Montino – la Consigliera regionale Michela Califano, prima firmataria dell’emendamento, che si è battuta per ottenere un riconoscimento per il suo e il nostro Comune e una risposta a una seria problematica. È la testimonianza – conclude – dell’importanza di avere in Regione un rappresentante del territorio, che non solo conosca questi temi da vicino, ma che sappia battersi per ottenere soluzioni pratiche agli stessi".