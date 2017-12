Sanità: inaugurato Punto Unico di Accesso, servizi per anziani e disabili

È stato inaugurato oggi alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino e del Direttore Sanitario della Asl Rm 3, Giuseppe Ciarlo il nuovo Punto Unico di Accesso nella struttura sanitaria di via degli Orti a Fiumicino.

In un unico luogo saranno quindi svolti tutti i servizi per persone che hanno più bisogno di un sostegno, anziani non autosufficienti, persone con disabilità o con patologie critiche.

"Questa ex condotta medica finora destinata ad uffici – sottolinea il sindaco Montino - riacquista la sua vocazione originaria trasformandosi in un punto di integrazione socio- sanitaria nel quale il cittadino troverà il percorso più adatto alle proprie necessità. Un luogo in stretto collegamento con gli uffici del servizio sociale del Comune di Fiumicino per un percorso di promozione della salute in cui prestazioni sociali e sanitarie si completano".

Sarà possibile, tra l'altro, avere certificati, farmaci del servizio territoriale e assistenza protesica. Nuove funzioni, alcune riservate a persone in condizione di fragilità e bisognose di particolare assistenza che permetteranno alla Asl di recuperare spazi nel poliambulatorio di via Coni Zugna.

"Ringrazio il Presidente Zingaretti per questo importante luogo di cura sul nostro territorio e per aver confermato, anche oggi, l’impegno per la nuova Casa della Salute di Palidoro al servizio di circa 30mila abitanti nel nord del nostro Comune", conclude Montino.