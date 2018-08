Fiumicino: detriti trasportati dal Tevere finiscono in acqua, al via la bonifica

Sarà effettuata domani mattina la pulizia dello specchio d'acqua della Darsena di Fiumicino. La pulizia, come prevede la convenzione da poco rinnovata con il Comune, è organizzata dall'Autorità Portuale, competente per tutte le aree portuali.

La bonifica dai detriti trasportati dal Tevere avverrà grazie alla collaborazione della Cooperativa Traiano, del Circolo Velico, della M.T.M. Services, dei cantieri navali che si affacciano sulla Darsena stessa e della Capitaneria di Porto.

"Il Comune di Fiumicino, secondo quanto previsto dalla Convenzione, interverrà tramite l'ATI che provvederà alla raccolta dei detriti con un mezzo munito di ragno e al successivo smaltimento in discarica" fa sapere l'assessore all'Ambiente Roberto Cini.

"Il problema dei rifiuti trasportati dal Tevere, che si riversano non solo nella Darsena ma anche sulla nostra costa e sulle scogliere, credo debba essere affrontato a monte - continua Cini -. Nel corso di una riunione svoltasi presso la Capitaneria di Porto, ho proposto la realizzazione di un impianto, a Capo Due rami, per la raccolta dei rifiuti solidi in sospensione".