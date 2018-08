Ponte della Scafa: il senso unico alternato è un imbuto, bus navetta per alleggerire il traffico

Il Ponte della Scafa ha riaperto ma il senso unico alternato, su una corsia, ha generato solamente un maxi imbuto tra Ostia e Fiumicino. L'ok alla circolazione, consentita solo ad auto, moto, bus Cotral e mezzi di soccorso, non ha migliorato il traffico locale anzi, probabilmente, lo ha peggiorato.

I pendolari, per raggiungere il loro posto di lavoro dall'altra parte della sponda del Tevere, si trovano così a marciare con una velocità a 20 chilometri orari con l'illusione di accorciare i tempi che, con il ponte chiuso, si aggiravano intorno ai 70 minuti di media. E così, negli orari di punta, si osservano file lunghe fino a 4 chilometri. Il problema, per chi si mette in marcia da Ostia, è la mattina con auto in fila indiana da Ostia Antica.

Il pomeriggio, invece, notevole il aumento di traffico su via dell'Aeroporto in direzione Ostia, a causa dei primi rientri dopo la giornata lavorativa. Già da domani il Comune di Fiumicino chiederà ad Astral, responsabile della gestione dei semafori mobili, una più efficiente tempistica dell'alternanza dei due sensi di marcia.

Un primo provvedimento che aiuterà a smaltire il traffico. Almeno si spera. Ad aiutare anche la sospensione della sperimentazione del restringimento sul viadotto della Magliana (qui la notizia) decisa dal Campidoglio proprio in seguito alle difficoltà legate alla chiusura del Ponte della Scafa.

"L'obiettivo è limitare i disagi ai pendolari, accorciando i tempi di percorrenza", si legge in una nota. "Quel provvedimento creava già gravi problemi di traffico prima che fosse chiuso il Ponte della Scafa - ha sottolineato il sindaco Esterino Montino - tanto che avevamo rivolto diversi appelli perché fosse riaperto".

La riapertura del Ponte Scafa, oltre che alle auto, ha consentito anche ai pedoni di attraversare la sponda del Tevere. Chi camminerà su quel tratto, sul versante di Fiumicino, entro un paio di giorni, troverà un servizio di navette attivato con la collaborazione di Aeroporti di Roma.

Chi dovrà salire sul ponte potrà farlo solo da via dell'Aeroporto. La parte finale di via della Scafa, invece, sarà riservata alla navetta. L'intenzione è quella di separare il traffico locale da quello di attraversamento. All'incrocio tra via della Scafa e via Monte Cadria sarà accessibile un'area destinata sia all'inversione di marcia della navetta sia per parcheggiare auto e motorini e attraversare il ponte a piedi.

Non appena attive, le navette partiranno ogni 30 minuti. Il percorso partendo dal ponte della Scafa prevederà il passaggio da via Trincea delle Frasche, via del Faro, Ponte 2 Giugno, via Portuense fino all'aeroporto. Da lì, seguendo il tragitto inverso, gli autobus torneranno in via della Scafa.

Trenta minuti sarà anche la frequenza dei bus navetta che saranno disponibili sul lato di Ostia. Oggi è andato in scena un sopralluogo di tecnici Atac e di Roma Servizi per la Mobilità per studiare la soluzione migliore. "L'idea è quella di istituire una linea circolare da Ostia al ponte della Scafa con frequenza ogni 30 minuti, per dare supporto alle navette già predisposte dal Comune di Fiumicino e ai mezzi Cotral in servizio nella zona. Roma Capitale è pronta a dare tutto il sostegno necessario per ridurre al minimo i disagi dei pendolari", sottolinea la sindaca Virginia Raggi. Ancora incerti, tuttavia, i tempi di attuazioone del servizio.