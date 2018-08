Ponte della Scafa: la gioia per la riapertura dura poco, i lavori dureranno mesi. Raggi tace

"Le difficoltà del traffico perdureranno fino alla fine dei lavori di manutenzione che richiederanno alcuni mesi di tempo". Una frase sibillina, in un comunicato stampa può fare la differenza. Soprattutto se a riportarla è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, comune coinvolto direttamente per la questione relativa alla chiusura del Ponte della Scafa. La gioia per la riapertura alla viabilità, ma solo a senso unico alternato da mercoledì 29 agosto (qui i dettagli), viene così subito ridimensionata.

Mercoledì 29 agosto riapare il Ponte della Scafa

Astral, che sta continuando i suoi approfondimenti, e che nei prossimi giorni eseguirà lavori di alleggerimento e i primi interventi di messa in sicurezza, ha dato l'ok ad un riapertura parziale, e non ai mezzi pesanti (ad eccezione delle ambulanze), ma non ha sciolto i dubbi sulla tempistiche della completata fruizione del ponte.

Fino a mercoledì, nel frattempo, l'ordinanza resta in vigore d il passaggio pedonale rimarrà interdetto per questioni di sicurezza in quanto ci sarà un cantiere aperto, tanto che la Asl Roma3, per questioni sanitari, ha dovuto predisporre un piano di emergenza (qui la notizia). Insomma, sono stati fatti dei passi avanti ma la situazione non è per nulla risolta. Anzi.

I disagi dureranno per mesi

A confermarlo, appunto, è il sindaco di Fiumicino: "La nostra città sta vivendo una situazione drammatica e che rischia di peggiorare con la riapertura delle scuole. Per questo chiediamo che l'attenzione da parte di tutti i soggetti in campo rimanga alta, al fine di ridurre il più possibile l'impatto dei disagi che si stanno vivendo". Poi la frase: "Le difficoltà del traffico perdureranno fino alla fine dei lavori di manutenzione, che richiederanno alcuni mesi di tempo".

Tempi lunghi confermati anche da Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio: "La soluzione definitiva non avverrà prima di tre mesi". Alla riunione di ieri è stato chiesto anche di valutare anche la possibilità di prevedere mezzi nautici per l'attraversamento del Tevere e l'Esercito ha programmato un sopralluogo sabato mattina per verificare la possibilità di realizzazione di un ponte militare che alleggerisca il traffico che si verrà a creare con il senso unico alternato. Non sarà sicuramente un così detto "ponte Bailey", in quanto questa struttura può raggiungere massimo 40 metri e le sponde del Fiume Tevere sono superiori a questa distanza. Alla riunione è stato chiesto anche di valutare la possibilità di prevedere mezzi nautici per l'attraversamento del Tevere. Una sorta di servizio navetta.

Raggi non commenta sul Ponte della Scafa

In Regione, alla riunione con Astral, presenti anche vertici regionali, della Prefettura, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e dei tecnici della Città Metropolitana. Il Ponte della Scafa, infatti, è proprio una delle strade dell'ex Provincia, la cui sindaca è Virginia Raggi che, da quando la viabilità è stata interdetta, non si è mai palesata sulla vicenda. Neanche con un post su Facebook o Twitter. A chiedere un suo intervento a gran voce i consiglieri delle opposizioni.

"Colpisce che mentre il Sindaco di Fiumicino Montino sia presente sul posto e continui ad aggiornare i propri cittadini, di qua non si vedono la nostra Sindaca o la sua giunta essere presenti per affrontare quella che è una vera e propria emergenza. Dov'è? Sarebbe assurdo sottovalutare il problema, Raggi continua a considerare il X Municipio come una delle tante periferie. Il Campidoglio faccia tutto ciò che si può per accelerare i lavori di ripristino dell'unico collegamento possibile tra il mare di Roma e tra l'aeroporto di Fiumicino, visti i tantissimi lavoratori che lo raggiungono ogni giorno da Ostia e dall'entroterra", ha commentato Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche 'Ora' e 'Un Sogno Comune' in Municipio X. Per ora l'unico intervento a mezzo stampa del Campidoglio è stata una nota del 21 agosto.