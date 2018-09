Ponte della Scafa: bus pieni e studenti lasciati a piedi, Cotral aumenta le corse

Ressa sulle banchine, autobus pieni e studenti lasciati a piedi. I primi giorni di scuola per i giovani di Fiumicino sono stati un incubo. Sui social tante le mamme che hanno raccontato il disagio vissuto dai propri figli che non sono riusciti a raggiungere l'istituto Faraday che è ad Ostia, dall'altra parte del Ponte della Scafa che riaprirà completamente solo il 24 settembre.

"Oggi mia figlia è tornata a casa, questa è una violazione dei diritti allo studio dei ragazzi", scrive Laura. "Il primo autobus non si è fermato perché pieno. Il secondo e il terzo pure", racconta su Facebook Paola. "Anche quest'anno l'inizio dell'anno scolastico si è trasformato nella solita Odissea per decine e decine di famiglie del nostro territorio. Corse del trasporto scolastico saltate, ritardi di oltre un'ora, tantissimi studenti rimasti a piedi a causa di mezzi di trasporto guasti o per le liste consegnate alle assistenti, ancora lacunose e incomplete. Molti genitori hanno dovuto fare da sé e prendere un giorno di ferie per mettere una pezza ai disservizi. Non va meglio per gli studenti delle scuole superiori che da Fiumicino devono recarsi nel X Municipio. I mezzi e le corse Cotral sono scarne e quelle poche sono zeppe. Gli autobus partono dal capolinea già stracolmi", ammonisce il vicepresidente del consiglio comunale Federica Poggio.

Cotral, vista la situazione, ha annunciato l'aumento delle corse: "Per consentire agli studenti di recarsi a scuola in orario utile all'ingresso in aula, alla luce dei problemi legati al rallentamento della viabilità determinati dal transito a senso unico alternato del Ponte della Scafa, Cotral ha disposto il potenziamento della la linea scolastica Fiumicino Darsena – Ostia Lido", si legge in una nota dell'azienda.

In totale 8 corse serviranno la linea nella fascia oraria di maggior afflusso di utenza dalle 7 alle 8 del mattino. Due autobus partiranno contemporaneamente alle ore 7:10 da Fiumicino Darsena in direzione Ostia. Inoltre è stata predisposta una navetta in servizio sulla linea per supplire ad ulteriori discontinuità del servizio dovute al traffico.

"Appresi i disagi vissuti dagli studenti di Fiumicino per arrivare nel X Municipio, ho più volte sentito in questi giorni il presidente di Cotral, Amalia Colaceci e l’assessore regionale Mauro Alessandri che ringrazio. Invito tutti gli studenti, che sono i maggiori fruitori dei social, a segnalare eventuali disguidi tramite i canali twitter e instagram di Cotral in modo tale da provvedere a migliorare il servizio e tararlo sui loro bisogni", ha comentao il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

Di seguito gli orari dei collegamenti Fiumicino Darsena – Ostia Lido:

7:00; 7:10 bis; 7:20; 7:30; 7:40; 7:50; 8:00.