Nel 2019 i lavori per il nuovo Ponte della Scafa. Da lunedì i bus navetta: Ostia-Fiumicino

Il X Municipio e Fiumicino si sono incontrati oggi in un consiglio straordinario sul tema del Ponte della Scafa. I consglieri del mini parlamentino di Ostia e quelli del comune aeroportuale hanno approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato impegnando Esterino Montino, per Fiumicino, e Giuliana Di Pillo, per quanto riguarda la giunta di Roma Capitale, a ridurre o eliminare i disagi causati dalla chiusura temporanea del Ponte della Scafa, anche "attraverso la riorganizzazione della viabilità e del servizio di trasporto pubblico".

Non solo, anche a "sollecitare con urgenza la realizzazione del nuovo Ponte della Scafa" e relative infrastrutture di viabilità, anche ciclopedonale, per collegare Fiumicino al X Municipio, "in base ad una analisi accurate dei flussi di traffico e delle caratteristiche urbanistiche dei due territori", a "rendere pubblici gli esiti di tutti i controlli dell'Astral effettuati" e "accertare eventuali responsabilità della chiusura del ponte per i disagi subiti dai cittadini".

Al consiglio erano presenti,oltre alla presidente e ai consiglieri di Fiumicino e del X Municipio, anche l'amministratore unico di Astral Antonio Mallamo, il direttore generale Daniele Lucci, l'assessora alla Mobilità di Roma Capitale Linda Meleo, l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Mauro Alessandri, il CdV della Capitaneria di Porto Filippo Marini, il Capo di Stato maggiore del Genio militare colonnello Ardemio Carvesio e la dirigente della Polizia di Stato Lucia Franchini.



L'emergenza e gli interventi strutturali: i nuovi ponti

"Non abbiamo bisogno né di polemiche né di show, in questo momento. Con grande serietà dobbiamo puntare ad una soluzione condivisa che ci permetta di dare risposte - ha continuato Montino -. Ma le risposte strutturali dipendono dal gestore della strada, non dalle due amministrazioni. Abbiamo cercato di dare una mano per attutire i problemi ma l'apertura parziale non è una soluzione risolutiva. La soluzione, ancora parziale, sarà il ponte a pieno regime. Ancora parziale perché sono anni che si è finanziato, progettato e fatto l'appalto per il nuovo Ponte della Scafa che sostituirà l'attuale".

"Un'opera strategica e ci auguriamo che appena validato il progetto esecutivo il cantiere possa decollare definitivamente. Parliamo solo di mesi e noi continueremo a fare la nostra parte per rendere effettiva la scadenza. Ma non c'è dubbio che un territorio con una struttura come l'aeroporto con 40 mila lavoratori e 43 milioni di passeggeri ha bisogno di un rafforzamento del sistema di collegamento tra i due territori. Il Ponte della Scafa è il più urgente, ma abbiamo condiviso anche un progetto per un altro ponte, sull'entroterra. Ha circa vent'anni la previsione del piano regolatore di Roma che prevede un altro ponte più nell'entroterra e queste riunioni interistituzionali ci permettono di fare dei passi avanti in questa direzione". ha concluso il sindaco di Fiumicino.

Le navette a Ostia e Fiumicino sono pronte, i percorsi

Montino ha poi ricordato l'accordo con Adr per garantire il servizio di navette. "Insieme a Roma abbiamo predisposto un servizio di navette che permetta a chi attraversa il ponte a piedi di potere arrivare facilmente all'aeroporto - ha spiegato -. Per quanto ci riguarda è tutto pronto e siamo pronti a partire anche subito".

L'assessora Meleo ha dichiarato che anche le navette di Atac, per quanto riguarda Ostia, sono pronte. Sarà una navetta circolare con nove fermate. L'autobus 056 passerà ogni 30 minuti. Partirà dal Lido di Ostia fino al Ponte della Scafa, a supporto delle navette di Fiumicino e i mezzi Cotral. "Roma Capitale è pronta a fare la sua parte per limitare al minimo i disagi ai tanti pendolari della zona, anche in vista della ripresa delle attività scolastiche", sottolinea la sindaca Virginia Raggi

"La nuova linea avrà 9 fermate compreso il capolinea e partirà da Ostia Lido. Saranno due autobus a disposizione del Municipio X e del Comune di Fiumicino per snellire il traffico di zona. Ricordo poi la scelta dell’amministrazione di sospendere la sperimentazione del viadotto della Magliana, decisa in accordo con il territorio, proprio per favorire i flussi di traffico nelle arterie primarie", spiega l’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo.

I lavori sul ponte della Scafa

L'assessora Meleo ha poi annunciato che il cantiere per la costruzione del nuovo Ponte della Scafa, che spetta a Roma capitale, partirà "nei primi mesi del 2019". "Abbiamo eliminato 900 tonnellate di materiale dal ponte - ha spiegato l'amministratore unico di Astral Antonio Mallamo - per alleggerirlo. Ora stiamo aprendo i giunti e lavoriamo 24 ore su 24 e stiamo anche ricalibrando il semaforo per permettere un flusso migliore nelle ore di punta da una parte e dall'altra del ponte. Le prime indagini risalgono a maggio, ben prima del disastro di Genova, e che il ponte è sotto monitoraggio dal 2010, con gli ultimi controlli che risalgono al 2016".







"Sui ponti e sulle strade del Lazio, attuiamo un monitoraggio costante - ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri -, non solo sul Ponte della Scafa. A metà della prossima settimana, con gli esiti ufficiali delle indagini, ci incontreremo in un tavolo interistituzionale per potere avere tempistiche più precise sui lavori necessari per la messa in sicurezza del ponte. La regione è intervenuta con tempestività per garantire la sicurezza, ma perché l'intervento sia preciso e serio è necessario aggiornarci alla settimana prossima".