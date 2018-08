Ponte della Scafa riaperto a metà, attivi bus navetta per l'aeroporto. Ecco come cambia la viabilità

Il Ponte della Scafa, dopo 8 giorni di chiusura forzata decisa da Astral, alle 6 del mattino del 29 agosto sarà di nuovo aperto. La viabilità, però, sarà consentita in una sola corsia e a senso unico alternato. Potranno attraversare il ponte le automobili, i ciclomotori, i mezzi di soccorso e i mezzi Cotral. Rimane chiuso il passaggio ai mezzi commerciali pesanti.

Bus navetta per l'aeroporto

"Il transito sarà consentito anche ai pedoni – conferma il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – e questo ci permette di organizzare un servizio di navette, in collaborazione con Aeroporti di Roma". Le navette, che dal ponte della Scafa porteranno all'Aeroporto Leonardo da Vinci, saranno disponibili nel giro di un paio di giorni, mentre la viabilità attorno al ponte cambierà già da domani.

Chi dovrà salire sul ponte potrà farlo solo da via dell'Aeroporto. La parte finale di via della Scafa, invece, sarà riservata alla navetta. "L'intenzione è quella di separare il traffico locale da quello di attraversamento. Come sempre in queste circostanze si tratta di misure provvisorie. Le monitoreremo costantemente per capire se si rendono necessarie delle modifiche", spiega Montino.

Come cambia la viabilità a Fiumicino

All'incrocio tra via della Scafa e via Monte Cadria sarà accessibile un'area destinata sia all'inversione di marcia della navetta sia per parcheggiare auto e motorini e attraversare il ponte a piedi. Non appena attive, le navette partiranno ogni 30 minuti.

Il percorso partendo dal Ponte della Scafa prevederà il passaggio da via Trincea delle Frasche, via del Faro, Ponte 2 Giugno, via Portuense fino all'aeroporto. Da lì, seguendo il tragitto inverso, gli autobus torneranno in via della Scafa.

Bus navetta in programma anche ad Ostia

"Auspichiamo che quante più persone possibile scelgano di utilizzare le navette lasciando la macchina nei parcheggi - aggiunge Montino -. In questo modo possiamo sperare di alleggerire ancora di più il flusso automobilistico. Ho già sentito la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo – conclude Montino - che mi ha confermato di avere sentito Atac per poter predisporre un servizio analogo al nostro sul territorio di loro competenza".

Montino scrive a scuole, aziende e imprenditori

Montino ha scritto anche una lettera aperta a tutti i dirigenti scolastici, i dirigenti di aziende, amministratori, responsabili del personale e datori di lavoro di Fiumicino perché, date le circostanze particolari, chiedendo flessibilità negli orari di entrata ed uscita dal lavoro.



"Siamo consapevoli dei disagi che i lavoratori e le lavoratrici che si spostano da Fiumicino al X Municipio e viceversa stanno vivendo. Disagi che tra qualche giorno si estenderanno anche agli studenti che si spostano per frequentare le lezioni del nuovo anno scolastico. - si legge nella missiva - Il traffico continuerà ad essere fortemente appesantito a tutto danno dei lavoratori. Mi rivolgo a voi, quindi, per chiedere di adottare criteri di flessibilità rispetto agli orari di ingresso e uscita al lavoro nelle prossime settimane, con l'auspicio che la situazione torni alla normalità nel più breve tempo possibile".