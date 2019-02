Ponte della Scafa: oggi la riapertura a doppio senso di marcia

Dopo tre giorni di disagi, il traffico tra Ostia e Fiumicino sarà più fluido. La corsia attualmente chiusa del Ponte della Scafa riaprirà infatti oggi in serata. Lo ha confermato Anas al Comune di Fiumicino specificando che i lavori continueranno, ma con il doppio senso di marcia. La riapertura totale del ponte arriva, quindi, nei tempi garantiti.

Contemporaneamente, si ripristina la viabilità in uscita da via della Scafa per chi vuole percorrere il ponte in direzione Ostia. Come era già prima di questa ulteriore chiusura, chi arriva da Ostia potrà immettersi solo su via dell'Aeroporto.

Sabato scorso Anas è intervenuta tempestivamente per regolare il traffico, insieme alla Polizia Municipale, e verificare i danni alla struttura. Anas ha quindi provveduto subito a installare un semaforo per consentire il transito durante i lavori e nella notte tra sabato e domenica ha smontato la barriera danneggiata.

Nella mattina di domenica gli operatori Anas hanno quindi provveduto a demolire il cordolo in calcestruzzo e ad installare la barriera in cemento al centro della strada.

Ieri (lunedì 25) è stato realizzato il nuovo cordolo in calcestruzzo mentre stamattina sono state eseguite le operazioni di spostamento della barriera in cemento armato a lato della carreggiata ed è stata realizzata la segnaletica orizzontale.