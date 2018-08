Riapre il Ponte della Scafa: percorsi limitati per auto e pedoni. Montino: "Ci sarà traffico nelle ore di punta"

Il Ponte della Scafa riaprirà alle 6 del mattino di mercoledì 29 agosto. Una notizia che era nell'aria e, ora, è stata confermata dal Sindaco di Fiumicino Esterino Montino dopo gli ultimi sopralluoghi di Astral e delle forze dell'ordine. Confermata l'autorizzazione anche per il passaggio relativo ai mezzi di soccorso, ai bus Cotral e ai pedoni che potranno usufruire di un percorso protetto.

Dopo i primi lavori di fresatura da parte di Astral si è così deciso ad effettuare la riapertura parziale, con la viabilità che sarà consentita solamente in una carreggiata a senso alternato. Il passaggio pedonale, invece, sarà largo un metro e 20 centimetri. "Queste soluzioni tampone ci permettono di smaltire, in parte, i disagi legati al traffico", ha detto Montino che però avverte: "La mattina e il tardo pomeriggio ci attendiamo lunghe code sia verso Ostia che verso Fiumicino".

Sarà inutile, invece, passare dentro il comune costiero o dentro l'Isola Sacra per il Ponte 2 Giugno, perché via della Scafa sarà interdetta nel tratto finale limitrofo al Ponte della Scafa. "Garantiremo i bus navetta con la collaborazione con l'aeroporto per studenti, lavoratori e tutti i cittadini", spiega Montino.

Nel frattempo si valuta sempre l'ipotesi del ponte militare che non sarà sicuramente un così detto "ponte Bailey", in quanto questa struttura può raggiungere massimo 40 metri e le sponde del Fiume Tevere sono superiori a questa distanza. Si sta pensando anche la possibilità di prevedere mezzi nautici per l'attraversamento del Tevere. Una sorta di servizio navetta.

La riapertura del Ponte della Scafa a senso unico alternato precede di pochi giorni il consiglio congiunto tra Comune di Fiumicino e X Municipio che si terrà il prossimo 31 agosto. In quell'occasione si discuterà del problema del traffico e si farà anche un punto sulla questione relativa alla costruzione del nuovo ponte della Scafa che collegherà Ostia a Fiumicino (qui i dettagli) ma i documenti che saranno discussi e approvati "varranno poco", secondo le opposizioni.

La questione, tuttavia, è lontana dall'essere risolta definitivamente. "Le difficoltà del traffico perdureranno fino alla fine dei lavori di manutenzione, che richiederà tempo", ha sottolineato in questi giorni il sindaco Montino a cui ha fatto eco anche Giuliana Di Pillo, mini sindaca di Ostia: "La soluzione definitiva non avverrà prima di tre mesi".