Fiumicino, aperto il Corridoio C5: cambia la viabilità. Ponte della Scafa verso la chiusura in estate

La viabilità a Fiumicino, il comune che ospita l'aeroporto di Roma, cambia. Nella giornata di mercoledì 18 dicembre è stato infatti aperto il Corridoio C5 che era stato progettato dalla Città metropolitana per un percorso esclusivamente dedicato ai mezzi pubblici.

"Data la situazione straordinaria di via dell'Aeroporto, con i lavori necessari sul viadotto che Anas dovrà fare, e del Ponte della Scafa d'accordo con la Città Metropolitana per il momento lo utilizziamo per la viabilità normale. Creiamo così un percorso alternativo a un tratto del viadotto per permettere alle persone di prendere confidenza con questa nuova viabilità", ha spiegato il sindaco Esterino Montino dopo l'apertura della nuova viabilità tra Fiumicino e l'Aeroporto.

"Tra via del Lago di Traiano e il Corridoio C5, ognuno dei quali sarà percorribile a senso unico, rispettivamente per entrare e per uscire da Fiumicino, ci sono ora due punti di snodo che abbiamo già realizzato e che rafforzeremo nelle prossime settimane", ha poi concluso.

Montino, però, ha parlato anche dei prossimi lavori sul Ponte della Scafa che, probabilmente a partire da luglio 2020, potrebbe restare chiuso per circa 50-60 giorni. Il sindaco Montino ha chiesto che sia un cantiere h24 e attrezzerà dei pullman per portare i pedoni su un lato della sponda, sperando che il Comune di Roma faccia lo stesso lato Ostia. Una data certa per la chiusura del ponte, però, ancora non c'è.

"I tempi sono relativamente stretti e per programmare efficacemente un servizio capace di attutire i disagi che ci saranno. La chiusura temporanea del Ponte della Scafa ci costringe per l’ennesima volta a confrontarci quotidianamente con la insufficienza di una sola infrastruttura di collegamento fra il Municipio X e Fiumicino. Questo ponte, insieme al ponte sul Raccordo Anulare, sono le uniche infrastrutture di collegamento fra Il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino", sottolinea Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio.

Come cambia la viabilità a Fiumicino

• Via Alessandro Marchetti sarà percorribile a senso unico in direzione viale del lago di Traiano (quindi in ingresso verso Fiumicino).

• viale del Lago di Traiano sarà percorribile in un solo senso di marcia e cioè in ingresso verso Fiumicino.

• Per uscire da Fiumicino, invece, bisognerà percorrere il Corridoio C5, accessibile dalla rotonda di via di Coccia di Morto.

• Tra le due strade sono stati realizzati due punti di scambio per invertire la marcia. Il primo si trova all'altezza del collegamento con via Portuense, mentre il secondo poco dopo la rotonda di via Carlo del Prete / viale del Lago di Traiano.

• Sono state realizzate anche due rotonde: la prima su via Portuense, all'altezza di ParkinGo; la seconda lungo la strada di collegamento tra il Corridoio C5 e la via Portuense.

• Da via Portuense si potrà arrivare al Corridoio C5 tramite la nuova rotonda. Una volta sul Corridoio C5 basterà arrivare al punto di inversione per entrare su viale del Lago di Traiano.

• Allo stesso modo, da Viale del Lago di Traiano si potrà andare su via Portuense dal punto di inversione posto all'altezza del collegamento con la Portuense stessa.