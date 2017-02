Fiumicino, il nuovo Ponte 2 Giugno aprirà il 22 febbraio

Il nuovo Ponte 2 Giugno di Fiumicino aprirà al traffico automobilistico e ciclopedonale il 22 febbraio. L'opera, quindi, salvo imprevisti, verrà consegnata nei tempi previsti, 50 giorni di cantiere.

Una notizia attesa dai residenti e da migliaia di pendolari che, dal 2 gennaio scorso, con la chiusura del passaggio sul Tevere e l'inizio dei lavori, sono costretti, per gli spostamenti in auto, a servirsi solo della già congestionata via dell'Aeroporto nei collegamenti tra Fiumicino ed Isola Sacra.

In via di ultimazione anche la nuova viabilità accessoria a ridosso del ponte, sulla via Portuense e all'ingresso del centro storico di Fiumicino. Il collaudo, invece, per il sollevamento del ponte, per consentire il transito sottostante delle imbarcazioni, avverrà solo in una fase successiva alla riapertura viaria e pedonale. All'inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.