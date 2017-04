Focene: Papa Francesco paga l'affitto della spiaggia ai disabili

Fiumicino inizia la stagione estiva. L'ordinanza del sindaco Esterino Montino ha certificato la presenza di aree sport, per i cani e per chi pratica naturismo. Un estate per tutti i gusti, e per tutte le esigenze. Questa volta, però, grazie a papa Francesco. Il contributo elargito dal pontefice, accompagnato dalla benedizione a operatori, coprirà infatti le spese di affitto annuale dello stabilimento La Madonnina di Focene, gestito dai volontari dell'associazione San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" e attrezzato per accogliere anche diversamente abili.

La Madonnina, spiaggia senza barriere, sorge nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. E' gestito totalmente da volontari che garantiscono un livello qualitativo alto anche un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.



Tutta la spiaggia è munita di passerelle che permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi offerti, dal bar alle docce.

Ci sono poi gli ombrelloni e i lettini adeguatamente rialzati, con la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento, che non ha scopi di lucro, perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto, è aperto durante tutta la stagione balneare dalle 9 alle 19, tutti i giorni.