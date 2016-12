Con Pam Panorama al Bambino Gesù di Palidoro è già Natale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Iniziativa benefica di Pam panorama che si veste da Babbo Natale portando un carico di regali ai piccoli pazienti della struttura di Palidoro dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Quest'anno Babbo Natale è arrivato con qualche giorno di anticipo per i piccoli pazienti ricoverati presso la sede di Palidoro dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il terzo anno di fila Pam panorama, presente nella Capitale con sette ipermercati (Granai, Lunghezza, Boccea, Via Tiburtina, Via Aurelia, via Laurentina e Ostia), ha voluto donare agli ospiti della struttura un sorriso e un carico di giocattoli. I regali sono stati distribuiti, nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre, per mano del personale del Bambino Gesù e di Pam panorama direttamente ai bambini e i ragazzi ospiti della struttura, che stanno vivendo questo periodo prenatalizio lontano da casa. A rendere ancora più piacevole la giornata la presenza di ROMA CARES con Romolo, mascotte ufficiale della A.S. Roma, e le Brand Ambassadors che hanno distribuito gli apprezzati gadget della squadra giallorossa. "Come Pam Panorama siamo orgogliosi di regalare un momento di felicità ai bambini e i ragazzi ricoverati in questa struttura" - ha spiegato Gianfranco Marinetti - "Ma non finisce qui, il nostro gruppo per tutto il mese di dicembre sarà impegnato a consegnare giocattoli a numerosi reparti di pediatria. Sono attività che facciamo per dare un piccolo sostegno a questi piccoli pazienti e alle loro famiglie". Ancora una volta un piccolo gesto per rendere più allegro il soggiorno natalizio di questi piccoli pazienti. La collaborazione tra Panorama e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è attiva da diversi anni e questa iniziativa è il naturale proseguimento di una bella partnership di cui gli ipermercati Panorama sono profondamente orgogliosi.