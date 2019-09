Trovato un delfino morto, è il quarto caso in un mese sul litorale

Quattro casi in un mese. Ancora un delfino morto sulle spiagge del litorale laziale. Dopo i due rinvenimenti ad Ostia (il 18 ed il 20 agosto scorsi), e Focene (il 10 settembre) il quarto spiaggiamento di cetacei sulle coste laziali è avvenuto martedì sera. Lo rende noto la onlus Oceanomare Delphis.

In particolare lo scorso martedì sera (17 settembre), la Capitaneria di Porto di Roma ha ricevuto la segnalazione del ritrovamento a Passoscuro (Fiumicino) di un tursiope (Tursiops truncatus) di 170 centimetri.

Come scrivono sulla pagina social della onlus: "Ancora più triste la notizia che lo stato in cui versava l'animale non ha permesso le analisi autoptiche degli esperti dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, pertanto si è proceduto allo smaltimento. Lo stato del delfino e dunque della sua pinna dorsale non ci ha permesso di accertarci che non fosse uno degli individui censiti nel nostro catalogo".