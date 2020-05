Fiumicino, quad e moto d'acqua per controllare le spiagge: niente sigarette e stop alla musica 21:30

Non solo Ostia, anche il comune di Fiumicino ha annunciato l'avvio della stagione balneare. Rispetto alle linee guida della Regione, l'ordinanza del sindaco Esterino Montino ha stabilito ulteriori restrizioni.

Prima di tutto il divieto assoluto di fumo e non solo sotto l'ombrellone, ma su tutto l'arenile: "è consentito fumare soltanto nelle apposite aree attrezzate, qualora presenti, nonché nelle immediate adiacenze e comunque ad una distanza massima di 3 metri dalle apposite strutture dotate di posacenere", si legge.

Tra le altre indicazioni anche lo stop alla musica a partire dalle 21.30, un duro colpo per i chioschi ed i lidi che organizzano aperitivi fino oltre quell'orario. Vietati anche i fuochi d'artificio tra le 21 e le 23: per farli ci vuole il via libera del Comune con tanto di ok dell'Enac.

Del tema riguardante la sicurezza, invece, il sindaco Esterino Montino ha spiegato: "Ci avvarremo dell'aiuto di 100 volontari al giorno per permettere ai bagnanti di accedere alle nostre spiagge in sicurezza. Naturalmente, maggiore attenzione sarà data ai tratti più lunghi delle spiagge libere: Passoscuro e Coccia di Morto, ma anche Fiumicino. Per assicurarci che non si creino assembramenti, pericolosi per la salute, e che vengano rispettate le norme sul distanziamento, ci avvarremo anche di 1 quad e due moto d'acqua che saranno pilotati da volontari della Misericordia".

"Inoltre, continueremo ad usare il drone della Protezione civile che ci consente di controllare vaste porzioni di spiaggia con facilità - continua il sindaco -. In queste ore gli uffici stanno provvedendo al posizionamento dei pali su cui nelle prossime ore saranno posizionati i cartelli con le indicazioni utili per i bagnanti".