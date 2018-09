Il nuovo Ponte della Scafa sarà pronto nel 2020: avrà 4 corsie per 2 carreggiate

Il nuovo Ponte della Scafa sarà pronto nel 2020. I tecnici del Dipartimento Capitolino Simu, nel corso della Commissione Mobilità hanno spiegato che il progetto iniziale devrò subire una variante per cui serviranno alcuni mesi per l'adeguamento alle norme sismiche.

L'appalto, tuttavia, è pronto, è già stato aggiudicato e firmato il contratto per la sua realizzazione. Tra progetto esecutivo e lavori, al via tra marzo e aprile dell'anno prossimo, si prevede una durata di 15 mesi, se tutto andrà liscio. Servirà dunque una variante il cui progetto porterà via circa 4 mesi da oggi.

L'azienda dovrà poi effettuare, in ulteriori 60 giorni, il progetto esecutivo. I lavori dovrebbero aprirsi in primavere poi i 441 i giorni di cantieri previsti.

Ma come sarà questo nuovo ponte? Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale a quattro corsie per circa 2100 metri, con le caratteristiche di una strada urbana di scorrimento, cioè una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchina a destra pavimentata e apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta.

Ci sarà anche un'unica campata ad arco. Sono previste poi una serie di rotatorie e nuovi accessi rispetto al sistema in vigore oggi. Il nuovo ponte sarà realizzato circa 100 metri accanto a quello attuale. Ancora misterioso, infine, il futuro del vecchio Ponte della Scafa.

La previsione è quella di un suo abbattimento ma attualmente non sono previste gare e non è stato stanziato alcun finanziamento. Inoltre sotto l'attuale Ponte della Scafa passano tutti i sottoservizi e, per questo motivo, il Comune di Fiumicino ne ha chiesto la salvaguardia. Forse dedicato solo a biciclette e pedoni. Nel frattempo i pendolari, ancora impegnati con il traffico, fanno il conto alla rovescia per la riapertura al traffico del vecchio ponte, prevista per il 24 settembre.