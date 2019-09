Coccia di Morto, la ciclabile sarà intitolata a Noemi: la ragazza morta nella tromba d'aria a Focene

La pista ciclabile di Coccia di Morto sarà dedicata a Noemi Magni, la 27enne deceduta durante la tromba d'aria che il 28 luglio scorso si è abbattuta sulla zona di Focene.

Dopo la targa in marmo apposta proprio nel punto in cui la macchina di Noemi è stata scaraventata ora la Giunta di Fiumicino, con delibera, ha deciso di intitolare la pista ciclabile in via Coccia di Morto accanto all'aeroporto a Noemi Magni.

"Riteniamo – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. – che sia il modo migliore per rendere omaggio pubblicamente alla memoria di questa giovane vita spezzata anzitempo. La morte di Noemi è stato un evento che ha scosso l'intera comunità cittadina, specialmente quella di Focene dove la ragazza viveva e lavorava insieme alla famiglia e dove era molto conosciuta e stimata da tutti".