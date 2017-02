Navetta Fiumicino-Aeroporto: dopo la sperimentazione la tratta diventa ufficiale

Da mercoledì 1 marzo sarà istituzionalizzata la navetta Fiumicino-Aeroporto, che questa Amministrazione aveva predisposto in occasione dei lavori per il nuovo Ponte Due Giugno. La decisione è stata presa a seguito della buona riuscita della linea.

La circolare, che sarà attiva tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 5.50 del mattino alle 23.15 della sera (dalle 7.20 alle 21.45 il sabato e la domenica) manterrà il percorso già collaudato nelle settimane scorse. La partenza sarà da Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per poi proseguire su via Portuense, via della Torre Clementina, via del Canale, via della Foce Micina, Piazza Alcide De Gasperi, viale del Lago di Traiano, via A. Guidoni, via Alberto Massetti, via Carlo Seganti, via F. Paolo Remotti, via Leone de la Grange, Terminal Arrivi, via dell’Aeroporto di Fiumicino, via Alessandro Marchetti, via del Lago di Traiano, via della Foce Micina, via Aldo Moro, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.



Dal 1 marzo sono in programma anche altre modifiche che interessano gli orari delle circolari 1,2 e 3 di Isola Sacra e la soppressione della circolare Isola Sacra 4