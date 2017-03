Maccarese, via Giovanna Reggiani si rifa il look

Il Comune di Fiumicino al lavoro per la sistemazione di via Giovanna Reggiani, a Maccarese. La strada, intitolata alla donna barbaramente uccisa alla stazione ferroviaria di Tor di Quinto nell’ottobre del 2007, è stata presa in carico di recente dall’Amministrazione, che sta provvedendo alla sistemazione dell’area.

"Dopo la presa in carico di via Giovanna Reggiani –spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia - abbiamo acceso la pubblica illuminazione. In questi giorni stiamo invece effettuando una serie di interventi per la sistemazione dei marciapiedi, che verranno asfaltati e resi fruibili e sicuri, delle aree limitrofe e dei parcheggi. Si tratta di interventi che vanno a migliorare le condizioni di una zona particolarmente frequentata dai tantissimi pendolari che ogni giorno prendono il treno alla stazione di Maccarese".