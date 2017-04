Maccarese, al via i lavori su strade bianche

Come tutti gli anni il comune di Fiumicino ha iniziato i lavori per la sistemazione delle strade bianche sul territorio. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia.

"Stiamo parlando – prosegue l’assessore Caroccia - di quelle nella parte nord del Comune. Ieri siamo partiti da Maccarese, con via Campo Salino, proseguiremo con una serie di arterie che versano in condizioni difficili, tra cui via dei Collettori, via delle Pagliete e altre. Sono percorsi splendidi che spesso si fanno anche in bicicletta, in aree molto belle, immerse nel verde, che con il tempo e l’usura si riempiono di buche. A breve saranno di nuovo in buone condizioni e pronte in concomitanza con l’avvio della bella stagione".