Cimitero Maccarese: nell'area del Comune di Roma discariche abusive. Montino scrive a Raggi

"Con la presente torno a portare alla Sua attenzione la situazione che riguarda il Cimitero di Maccarese". Inizia così la lettera che oggi il sindaco Esterino Montino ha inviato alla sindaca di Roma Virginia Raggi.

La missiva, corredata di un dossier fotografico, affronta il tema non solo del cimitero, ma anche della strada che le persone devono percorrere per accedervi. Anche via di Maccarese, competenza anch'essa di Roma Capitale, infatti versa in condizioni disastrose oltre ad essere "ricettacolo di discariche abusive di rifiuti di ogni sorta", scrive il Sindaco.

"Ho già chiesto a lei e ai suoi predecessori di intervenire per sanare questa situazione, come più volte invocato dagli stessi residenti di Maccarese – prosegue la lettera -. Oggi torno a farlo, ribadendo che la migliore soluzione sia quella di conferire in comodato d'uso il Cimitero e la relativa strada di accesso, nonché l’intera gestione amministrativa, dalla competenza della Città di Roma a quella della Città di Fiumicino".

"In attesa di un auspicabile passaggio di competenze – conclude Montino -, chiedo un intervento immediato di risanamento della strada che porta al cimitero e del cimitero stesso". La lettera e il dossier fotografico sono stati inviati alla sindaca Raggi oggi, 21 febbraio, tramite pec.