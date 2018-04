Ruspe al chiosco Archa Marina, I gestori ai clienti: "Aiutateci ad impedire questo scempio"

Ruspe all'Archa Marina di Maccarese, nel Comune di Fiumicino. Secondo quanto si apprende dal profilo Facebook dello storico chiosco sulla spiaggia, starebbe per partire l'opera di demolizione.

"Dopo 20 anni di battaglie per salvaguardare quest'oasi di civilta'- tuona l'associazione Mare Nostrum gestore dell'attivita'- stamane sono arrivate le ruspe. Chiediamo a tutti coloro che in questi anni hanno amato e goduto del progetto di Ascanio di venire al più presto per impedire questo scempio. Per ora, ma solo per ora, abbiamo bloccato con i nostri corpi gli sciagurati lavori di demolizione".

Il piccolo chiosco era ormai un punto di riferimento per molti romani che ne apprezzavano la quiete, l'atmosfera, la cucina e la genuinità e il carisma del proprietario, Ascanio Fedrigo, ex attore cinematografico, deceduto da pochi mesi a causa di una lunga malattia. A lui il merito quasi 30 anni fa (era il 1989) di aver bonificato il tratto di spiaggia libera. A portare avanti l'attività oggi sono i figli che ora, oltre al padre, rischiano di perdere anche il luogo in cui quest'ultimo credeva piu' di ogni altra cosa.