Fiumicino: 25 anni del comune, studenti realizzeranno logo ufficiale

Fiumicino compie 25 anni. Una ricorrenza importante che coinvolgerà anche gli studenti delle scuole del territorio a cui verrà chiesto di ideare e realizzare il logo ufficiale.

Lo annuncia l'assessore alla Scuola Paolo Calicchio: "Si tratta di una celebrazione che vogliamo sottolineare come merita per cui abbiamo pensato di interessare i nostri studenti nella elaborazione di questo logo che affiancherà quello istituzionale in occasione delle manifestazioni organizzate per tale ricorrenza".



Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle classi III delle scuole medie e a tutte e cinque le classi degli Istituti Superiori del Comune di Fiumicino, attraverso la realizzazione di un disegno che possa rappresentare al meglio la ricorrenza del venticinquesimo anniversario della nascita del Comune. La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 03/03/2017.



Il logo dovrà avere, tra le principali caratteristiche, quella di evidenziare il 25esimo anno dalla nascita del Comune di Fiumicino e almeno una caratteristica del territorio, ma anche essere originale, inedito, efficace per lo scopo prefissato, facilmente distinguibile e adattabile sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero. Il bando integrale per partecipare al concorso è scaricabile al link http://www.comune.fiumicino. rm.gov.it/25888