Fiumicino, licenziati 90 lavoratori. Il Comune: "Grave crisi occupazionale all'interno dell'aeroporto"

Sono stati licenziati 90 lavoratori della Ecotech azienda operante nel settore delle pulizie di bordo all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. L'azienda avrebbe motivato i licenziamenti a causa della perdita di appalti da parte delle aziende Avia Partner e Aviation Services, entrambe Handling aeroportuali.

Gli ormai ex lavoratori Ecotech si sono incontrati ieri, in via dell'Aeroporto di Fiumicino, per un sit in di protesta. Con loro anche la vicesindaco Anna Maria Anselmi, insieme al delegato al Lavoro del Comune di Fiumicino Piero Amati: "Siamo vicini ai 90 lavoratori licenziati in tronco proprio durante le festività natalizie. Si tratta dell'ennesimo caso di crisi occupazionale grave all'interno dello scalo. Siamo fortemente preoccupati per quanto sta accadendo e per posti di lavoro persi da tante persone, moltissime delle quali appartenenti al nostro territorio".

"Torniamo a sottolineare l’importanza della creazione di un bacino in cui i dipendenti rimasti senza lavoro finiscano per poi essere reimpiegati e ribadiamo che gli avvicendamenti societari non devono compiersi a scapito di chi presta il proprio servizio all’interno dell’Aeroporto", conclude la nota del Comune.