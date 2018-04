Passoscuro: la scuola si rifà il look, nuove facciate e giardino per i bambini

È finita la ristrutturazione completa della scuola di via Serrenti a Passoscuro. Stop a intonaci ammalorati, facciate scrostate e infiltrazioni d’acqua che penetravano all’interno del plesso.

Bambini e insegnanti hanno dato vita a una festa per la fine dei lavori nel nuovo giardino che può contare su 250 mq di pavimentazione antitrauma, altalene e panchine con un’esibizione musicale alla presenza del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, della dirigente scolastica Isabella Ponzi, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia, dell’assessore alla scuola, Paolo Calicchio, dell’assessore alla Politiche del Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’assessore all’ambiente, Roberto Cini e delle consigliere Paola Magionesi e Alessandra Vona.



La nuova copertura di 1.700 mq è stata realizzata in lastre di alluminio preverniciato con sistema a giunti drenanti per coperture piane metalliche che garantiscono la totale impermeabilità, adeguatamente fissate su una struttura in legno e piedini d’acciaio zincato, a loro volta fissate sul tavolato in legno.

Le lastre in alluminio sono inalterabili nel tempo. Dal canale di gronda l’acqua piovana viene convogliata all’esterno dell’edificio mediante discendenti realizzati sempre in alluminio preverniciato. Abbiamo rimosso e bonificato i serbatoi in cemento-amianto presenti nei locali tecnici e rifatto completamente 1000mq di intonaci. Tinteggiate le pareti esterne per una superficie di circa 2.400 mq.