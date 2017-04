Focene, l'istituto comprensivo Colombo si rifà il look

Sono in corso i lavori per la sistemazione dell'intonaco di parte della facciata dell'istituto comprensivo Colombo, a Focene. Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia. "Gli interventi - spiega l'assessore - andranno avanti fino a martedì per eliminare l'intonaco che si è gonfiato, il tutto in attesa del rifacimento dell'intera facciata".

"Una quindicina di giorni fa erano terminati invece i lavori per la realizzazione della scala di sicurezza esterna mentre nei mesi scorsi erano state sostituite le vecchie finestre con delle nuove, che bloccano l'inquinamento acustico, posizionati infissi a norma ad otto camere per tutto il perimetro della scuola, nonché cambiate le porte di ingresso. A breve verrà inoltre inaugurata la nuova scuola media".