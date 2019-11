Paura nella notte a Isola Sacra: fiamme in una villetta trifamiliare

Paura nella notte a Isola Sacra, zona del Comune di Fiumicino. Un incendio, poco dopo le 5.20, ha interessato una villa trifamiliare di via Cesare Piva.Le fiamme sono partite da una capanno di legno, adibito a sala hobby. Qui, da un forno, sarebbe partito un corto circuito che ha dato origine alle fiamme.



Non si registrano feriti né intossicati: sul posto sono giunti tempestivamente si i vigili del fuoco che i sanitari del 118, oltre ai carabinieri della stazione di Fiumicino per coordinare i soccorsi e per i rilievi del caso. Illesi gli abitanti della famiglia, appartenenti tutti allo stesso nucleo familiare.