Passoscuro, ladri in spiaggia: zaini rubati a chi fa il bagno

Si stava facendo il bagno al mare, poi l'amara sospresa: i ladri le avano rubato lo zaino, il cellulare e i vestiti. Vittima una donna che ieri ha sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Passoscuro, descrivendo i due individui che aveva notato aggirarsi nei pressi della spiaggia e in particolare vicino al proprio asciugamano.

I militari hanno immediatamente avviato le ricerche dei due, controllando tutto il lungomare e le vie interne del centro balneare. All'esito dell'intensa attività di ricerca i militari hanno individuato due persone rispondenti alla descrizione e li hanno sottoposti a controllo, trovandoli in possesso della refurtiva, poi restituita alla denunciante.

I due sono stati inoltre trovati in possesso di altra refurtiva, provento di altri due furti consumati con lo stesso modus operandi nel corso della mattinata.

A quel punto i militari hanno accompagnato i due individui, di cui uno peruviano e un ecuadoregno in Italia senza fissa dimora già noti alle forze dell'ordine, presso la Caserma e al termine degli accertamenti sono stati dichiarati in arresto per il reato di furto aggravato.

Gli stessi sono stati successivamente trattenuti nelle celle di sicurezza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi.