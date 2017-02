Fiumicino, furti sul lungomare. Le opposizioni: "Così scappano i turisti. Vogliamo le telecamere"

Allarme furti sul lungomare di Fiumicino e Fregene. Lo denunciano i consiglieri Mauro Gonnelli e William De Vecchis: "Una routine che allontana turisti e rischia di ammazzare definitivamente le attività della zona. Sono tre anni che i commercianti chiedono l’installazione di impianti di videosorveglianza per arginare il fenomeno ottenendo in cambio solo promesse vaghe e nulla più".

"Siamo qui nuovamente a farci carico del problema chiedendo all’amministrazione di passare per una volta dagli annunci ai fatti. - concludono - Il progetto del centrodestra era pronto. Poi è stato stoppato e riproposto in maniera arruffata. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: le telecamere non sono mai arrivate".