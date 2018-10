Omicidio a Fiumicino: il Comune pagherà i funerali di Maria Tanina, uccisa dal suo personal trainer

Sarà il Comune di Fiumicino a farsi carico dei funerali di Maria Tanina Momilia, trovata morta in canale all'Isola Sacra, a pochi chilometri dalla foce del fiume Tevere lo scorso 8 ottobre. Su richiesta della famiglia di Maria Tanina, il Comune organizzerà le esequie che si terranno nei prossimi giorni.

"Come già annunciato durante la veglia in memoria della vittima – conferma l’assessore alle Pari Opportunità e ai Servizi Sociali Anna Maria Anselmi -, ci costituiremo parte civile nel processo contro il presunto assassino di Maria Tanina". Lo scorso giovedì 12 ottobre, dopo la sua confessione, Andrea De Filippis, 56enne istruttore di karate ed ex poliziotto data agli inquirenti, è stato arrestato dai Carabinieri.

L'uomo ha raccontato agli inquirenti di aver ucciso Maria Tanina perché "la relazione era diventata insostenibile. Me ne dovevo liberare. Non voleva che la lasciassi". Secondo la ricostruzione fatta, con la confessione di De Filippis supportata dalle indagini, il 56enne ha soffocato la commessa di Fiumicino con un sacchetto di plastica, quindi l'ha colpita con un peso della palestra per poi caricarla nell'auto e gettarla successivamente nel canale dell'Isola Sacra.

Il Comune di Fiumicino si farà carico anche dei funerali di Romano Bedini, l'anziano ucciso nella sua casa di via Pierobon all'inizio di settembre il cui corpo, però, è ancora in custodia dell'Autorità Giudiziaria.

"Sono false le notizie circolate in questi giorni e strumentali le polemiche in merito – precisa l'assessore Anselmi -. Il Comune si preoccuperà di entrambe le esequie, ma i funerali del signor Bedini non si potranno tenere finché l’autorità giudiziaria non darà il via libera". Ancora è da chiudere il cerchio sull'omicidio del 78enne pensionato.