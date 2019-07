Vandali a scuola: vetri rotti ed aule imbrattate per noia, denunciati 11 minorenni

Vetri rotti ed aule imbrattate per "noia". Questa la motivazione che ha portato 11 adolscenti a vandalizzare una scuola elementare. Siamo a Passoscuro, nel Comune di Fiumicino dove i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, al termine di una mirata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà 11 minorenni di età compresa tra i 15 e 17 anni, per il reato di danneggiamento aggravato.

I militari della Stazione di Passoscuro hanno avviato le indagini dopo che ignoti, nelle notti del 19 e 22 luglio scorso, avevano messo a segno numerosi atti vandalici, all’interno e all’esterno della scuola elementare di Passoscuro.

I Carabinieri hanno accertato che i danneggiamenti sono stati eseguiti da un gruppo di giovanissimi che, nel corso dei due episodi vandalici, dopo essersi introdotti all’interno dell’istituto, hanno imbrattato le pareti di alcune aule e infranto i vetri di alcune finestre della palestra e delle porte delle uscite di sicurezza al piano terra.

La bravata non è rimasta impunita e i Carabinieri, dopo aver identificato ben 11 minorenni, alcuni dei quali provenienti dalla Capitale, li hanno denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma.