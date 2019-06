Fregene, la truffa del finto poliziotto in spiaggia: così bagnanti vengono rapinati

Due si fingono agenti in borghese e rapinano l'ignara vittima, il terzo complice si occupa di rivendere la refuriva. E' la truffa del finto poliziotto in spiaggia che si sta diffondendo tra Ostia e il comune di Fiumicino. L'ultimo caso è avvenuto a Fregene dove i Carabinieri hanno fermato una banda di impostori.

In due hanno avvicinato un minore sulle spiagge di Fregene e, spacciandosi come appartenenti alle forze di polizia, lo hanno raggirato, convincendolo a consegnargli la sua collana in oro per sottoporlo a una verifica in relazione ad alcuni gioielli denunciati rubati.

Una pattuglia dei Carabinieri in servizio nella zona l'ha incrociato dopo pochi minuti e il giovane che gli ha raccontato la storia di cui era rimasto vittima, consegnandogli anche il numero di cellulare che i due presunti appartenenti alle forze dell'ordine gli avevano lasciato.

Acquisita la testimonianza della giovane vittima, i militari hanno posto in essere un'articolata attività investigativa che, anche attraverso l'esame di alcuni tabulati telefonici, ha consentito di individuare i due responsabili della truffa, nonchè di recuperare la preziosa collana, già in possesso di una terza persona che, al fine di ricettarlo, l'aveva ricevuto dai truffatori.