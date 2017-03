Fregene: allarme processionarie a scuola, bambini al pronto soccorso

E' allarme processionarie nel comune di Fiumicino. Due bambini sono finiti al pronto soccorso ieri per una "puntura" nel giardino della scuola San Giusto di Fregene. Un altro caso, invece, la scorsa settimana nella scuola elementare di Palidoro.

"Il problema comincia a essere fin troppo evidente. Eppure come associazione avevamo segnalato il 24 ottobre del 2016 questo problema. - sottolinea Roberto Severini, presidente associazione Crescere Insieme - I grossi pini all’interno e all’esterno dell’istituto di Fregene non vengono potati e manutenuti da tempo. Situazione che sicuramente non aiuta e anzi peggiora un problema, quello delle processionarie, che si ripete ogni anno".

"Non siamo di fronte a un qualcosa di straordinario quindi, ma di assolutamente preventivabile. Per questo rimaniamo tutti perplessi di fronte a un’inerzia del genere. Spero che l’amministrazione metta in campo provvedimenti immediati evitando che altri bambini finiscano al pronto soccorso", continua Severini.

Rimane poi il problema già segnalato ad ottobre nel giardino della materna della San Giusto di Fregene. Da marzo del 2016 gran parte del giardino e dell'area giochi rimane interdetta ai bambini e transennata per motivi di sicurezza.

"A causa dei mancati interventi di potatura degli alberi le finestre non possono essere aperte visto che i rami sbattono pericolosamente sui vetri. - conclude - Anche qui avevamo chiesto un intervento per restituire l’area giochi ai bambini e l’installazione di un pavimento gommato. Peccato che non sia accaduto nulla".