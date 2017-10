A Fregene ecco il nuovo Parco Avventura: percorsi adatti a tutte le età

A Fregene nasce il nuovo Parco Avventura. Un'area in via della Veneziana recuperata e attrezzata con percorsi adatti a tutte le età. Tra i presenti l’assessore alle Politiche del Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca, l'assessore alla Cultura Arcangela Galluzzo, il consigliere comunale Giuseppe Pavinato e i dipendenti comunali che hanno seguito l'iter procedurale di realizzazione del Parco. Il taglio del nastro è avvenuto con i responsabili della struttura e con l’Amministratore delegato della Maccarese Spa Silvio Salera.

"Vorrei fare i complimenti ai ragazzi che hanno portato avanti questo progetto, Filippo e Domenico – afferma l’assessore Di Genesio Pagliuca. – Si tratta di una zona di grande pregio ambientale del nostro territorio, tanto bella quanto sconosciuta , a pochi passi dall’oasi di Macchigrande e dal nuovo spazio pubblico della Lecceta, che grazie a questo nuovo parco, tra i più grandi d’Italia nel suo genere, è stata valorizzata e restituita ai cittadini".

"Un luogo accogliente per le famiglie con i bambini, che possono provare i percorsi avventura, e per chi intende fare anche semplicemente una passeggiata. È un progetto nato e cresciuto durante la nostra Amministrazione. Nonostante le difficoltà affrontate, siamo molto contenti della giornata di ieri perché è un esempio di come noi vogliamo valorizzare il nostro territorio, ricco di un patrimonio naturalistico inestimabile", ha concluso.