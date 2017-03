Fregene: furto a scuola, rubati 5 pc e denaro dalle casse

Ancora una volta un istituto scolastico del territorio del comune di Fiumicino è stato colpito dai ladri. Nella notte ignoti sono entrati all’interno della scuola materna ed elementare di via Portovenere, a Fregene, rompendo una decina di infissi, portando via 5 computer e soldi in contanti.

"Un’azione deplorevole e vergognosa, aggravata anche dal fatto che addirittura sono state rubate le bustine con i tre euro che i bambini avevano consegnato per poter fare le foto di classe. - commenta assessore alla Scuola, Paolo Calicchio - Questa mattina sono stati fatti i sopralluoghi, anche da parte dei Lavori Pubblici, e si partirà subito con gli interventi di messa in sicurezza e sistemazione delle finestre".