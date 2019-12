Fregene, no al nuovo lungomare: distrugge la macchia mediterranea

Sono a rischio Diciottomila metri quadrati di pineta. L’area verde, presente tra via Gabicce a Mare ed il lungomare di Levante, rappresenta un lembo di macchia mediterranea da proteggere. L’ultimo rimasto, a Fregene, con un affaccio sul Tirreno.

Il programma urbanistico la Lente

Una quota consistente della pineta è minacciata da un progetto che prevede la realizzazione di piste ciclabili, strade, parcheggi negozi. Un polo turistico a carattere "diffuso", con una serie di piccole unità abitative a scopo ricettivo. Il programma urbanistico, noto anche come “lente”, destina all’area anche nuove piantumazioni. Tremila pini ed altrettanti lecci, da mettere a dimora in un’area meno centrale della cittadina marittima.

Le proteste

La comparsa del cartello che annuncia l’avvio del cantiere, ha contribuito ad alimentare le proteste. Una decina di associazioni e comitati locali ha firmato un appello, rivolto al Sindaco Montino, per chiedere di far luce sulla questione con un’apposita assemblea pubblica. Una petizione è stata attivata anche su piattaforma change.org ed ora anche le opposizioni si stanno muovendo per contestare l’operazione.

Ruspe in azione

“La ‘lente’ dovrebbe avercela l'Amministrazione, per controllare ciò che sta accadendo nella pineta di Fregene” ha dichiarato Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme. Il consigliere comunale ha denunciato “l’inizio dell’aggressione della macchia mediterranea, che insiste nella riserva statale del Litorale romano”. La forestazione annunciata, come compensazione, non sembra scaldare i cuori di chi vorrebbe salvaguardare tutti e 18 ettari di verde sul lungomare.

Bocciata la piantumazione

“La promessa ripiantumazione di alberi non può essere la scusante per la distruzione di una parte di territorio di altissimo pregio naturalistico – ha dichiarato sempre Severini, annunciando un’ interrogazione sul tema. Sarebbero a rischio, secondo il consigliere dell’opposizione, “le forme di vita vegetale e animale in una fetta di micro ambiente complesso e delicato, minacciato da circa 200-250 unità residenziali”.