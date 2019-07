Coltivavano droga in casa: arrestata coppia stupefacente a Fregene

I loro comportamenti hanno destato l’attenzione delle forze dell’ordine che si sono messe sulle loro tracce. È stato così che i militari hanno scoperto una coppia di coniugi dedita alla coltivazione della marijuana. I carabinieri hanno avviato una serie di controlli e di monitoraggio fino a giungere presso l’abitazione dei due.

Una volta giunti all’interno dell’appartamento della coppia, i militari hanno trovato 11 piante marijuana coltivate in vasi e 20 grammi già divisa in dosi. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga è stata sequestrata. Dovranno rispondere di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Acilia, nascondeva dorga e soldi in casa: pusher in manette

Da alcuni giorni i militari tenevano d’occhio un giovane spacciatore. Il ragazzo, è stato sorpreso nella propria abitazione con numerose dosi di marijuana e hashish, con la somma contante di quasi 200 euro, e con tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Il pusher, un 22enne già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente arrestato, mentre la droga, il denaro ed il restante materiale è stato sequestrato.