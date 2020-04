Fregene, balenottera di 250 chili trovata morta in spiaggia

Triste ritrovamento a Fregene dove, nel tardo pomeriggio del 29 aprile, un esemplare di balenottera minore è stato trovato morto, spiaggiato sul litorale a pochi metri dalla sede dell'Ufficio Locale Marittimo.

Sul posto sono subito intervenuti i militari della Guardia Costiera di Fregene che, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Roma, hanno interessato il medico veterinario reperibile della Asl Rm3 ed hanno messo subito in sicurezza l'esemplare,della lunghezza di 240 centrimetri e del peso di 250 chili circa.

Il cetaceo, rinvenuto in buono stato di conservazione, risulta essere una "Balaenoptera acutorostrata", una specie rara che popola le acque temperate degli oceani e che è possibile avvistare nel Mediterraneo esclusivamente nel Mar Ligure o nel basso Tirreno, così come confermato dal referente per la Regione Lazio del Centro Studi Cetacei e dell'Associazione Accademia del Leviatano.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con l'ausilio della Capitaneria di Porto di Roma e della Polizia Locale di Fiumicino, si adopererà per procedere al recupero del raro cetaceo, per eseguire la necroscopia,individuare le cause della morte e per le finalita' scientifiche attinenti alle specie dei cetacei.

Nei giorni scorsi, nel Portodi Anzio, è stato avvistato un esemplare della medesima specie che nuotava nei pressi delle imbarcazioni. Il personale del Compartimento Marittimo di Roma, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima del Lazio,opera costantemente a terra e in mare, sia per la sicurezzadella navigazione che per la tutela dell'ambiente marino nell'Area marina di Tor Paterno, ed in particolare nella tutela delle specie protette, quali cetacei e tartarughe a rischio di estinzione, e rimane sempre in prima linea a fornire al dicastero dell'Ambiente, e agli enti di ricerca, le informazioni utili a comprendere le cause di tali eventi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery