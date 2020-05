Fregene, Fiumicino e Maccarese: spiagge libere controllate da 100 volontari, agenti e un drone

Polizia, vigili, carabinieri, 100 volontari ed un drone della Protezione Civile. Il comune di Fiumicino controllerà così i 10 chilometri di spiagge libere tra Maccarese, Fregene, Focene e non solo.

"Il Comune di Fiumicino ha già elaborato un piano molto dettagliato per la gestione delle spiagge libere, ora che la Regione ha comunicato la data a partire dalla quale si potrà dare il via alla stagione balneare", spiega il sindaco Esterino Montino.

"Come ho detto fin dal primo momento - prosegue il sindaco - tutti devono potere andare al mare e godersi le giornate". A partire del primo giorno, il 29 maggio, 100 volontari controlleranno i varchi dalle 8 alle 21 per assicurarsi che le persone che arrivano sappiamo come posizionarsi rispettando le distanze di sicurezza stabilite dall'ordinanza regionale.

Su strada e sulle spiagge, le aree saranno presidiate dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine, mentre nei tratti più lunghi, come Passoscuro e Coccia di Morto, il controllo avverrà anche via mare. Inoltre, il drone della Protezione Civile sorvolerà le coste tutti i giorni.

"In ogni tratto di arenile ci saranno cartelli con le prescrizioni da seguire, divieti, misure da rispettare e informazioni utili - continua il sindaco -. Le spiagge saranno costantemente pulite e igienizzate e saranno recuperate le ex postazioni sanitarie per allestire bagni e punti per l'igiene personale a disposizione dei bagnanti. Anche questi locali, naturalmente, saranno puliti e igienizzati più volte al giorno. Si tratta di cinque blocchi presenti a Passoscuro, Maccarese, Fregene, Focene e Fiumicino".

"Infine, ma non certo per importanza, allestiremo delle pedane che dai servizi igienici attraverseranno la spiaggia fino al mare per consentire l'accesso alle persone con disabilità - aggiunge Montino -. Alla fine delle pedane ci saranno delle aree ombreggiate ad esclusivo uso sempre delle persone disabili".

"Non sarà una stagione come le altre, questo lo sappiamo - conclude il Sindaco - ma già da diversi giorni stiamo lavorando all'attuazione di questo piano e tutti gli uffici competenti sono mobilitati perché venga attuato in tutte le sue parti nel più breve tempo possibile. Le nostra spiagge libere sono già note per la loro bellezza: da quest'anno saranno un esempio di accessibilità e fruibilità".

