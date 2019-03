"Marceremo su Fiumicino", sabato manifestazione fascista. Il sindaco: "Non posso annullarla"

Sabato 23 marzo, a meno di rinvi dell'ultima ora, Forza Nuova "marcerà su Fiumicino". E' quanto ha annunciato Giuliano Castellino al grido "avanti fascisti". Un post condannabile, quello del gruppo di estrema destra che ha messo nel mirino il sindaco Esterino Montino e sua moglie, la senatrice Monica Cirinnà.

I due, già in passato, furono vittime di aggressioni riconducibili a gruppi di estrema destra con scritte ed insulti finiti poi in un fascicolo in mano alla Digos. "Montino ha devastato Fiumicino in questi sei anni di amministrazione, e sabato 23 Marzo glielo grideremo forte e chiaro marciando per tutta via Torre Clementina", l'appello del leader fascista Castellino.

Un post preccopante secondo l'Anpi che ha scritto una lettera indirizzata al sindaco Montino, nella quale ricorda che in concomitanza alla marcia "verrà anche inaugurata (alle ore 18,00 in via Giorgio Giorgis 76) la sede dell'Associazione '2punto11', il cui nome si rifà alla numerazione alfabetica delle lettere B ed M, iniziali di Benito Mussolini".

Nella lettera, l'Anpi chiede al sindaco Montino "un intervento incisivo e risolutivo" e di "di intervenire ufficialmente presso la Prefettura di Roma al fine di impedire lo svolgimento della annunciata manifestazione neofascista". Poi l'appello ai cittadini di Fiumicino di scendere in strada per una "mobilitazione pacifica e democratica".

Oggi è arrivata la risposta di Montino: "Comprendo le motivazioni che hanno spinto l'Anpi di Fiumicino a scrivermi per chiedermi di intervenire affinché impedisca domani lo svolgimento in via di Torre Clementina della manifestazione indetta da Forza Nuova contro la mia persona. Mi rammarica informarli, però, che in quanto sindaco non ho alcuna competenza e possibilità di impedire che tale manifestazione si svolga a Fiumicino".