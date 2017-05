A Villa Guglielmi c'è 'Fiumicino in fiore': il programma

Sabato 6 e domenica 7 maggio nel parco di Villa Guglielmi di Fiumicino appuntamento con la mostra mercato di fiori, piante e prodotti biologici. Tanti eventi in programma, per tutte le età, all’insegna della didattica, del divertimento, dei sani alimenti e del rispetto della Natura.



E’ stata presentata questa mattina, alla presenza della vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Anna Maria Anselmi, del presidente della Confcommercio Fiumicino Franco Del Monaco e dell’organizzatore Stefano Salemme, la manifestazione “Fiumicino in fiore”, mostra mercato di fiori, piante e prodotti biologici in programma questo week end a Villa Guglielmi.

Domani, sabato 6 maggio, e domenica 7 maggio, si ritroveranno i tanti vivaisti con le loro piante dalle diverse proprietà, aziende bio, associazioni che proporranno musica, animazione, laboratori didattici gratuiti per i bambini. Gli eventi in programma saranno adatti ad un pubblico di tutte le età, che verrà coinvolto nelle attività da esperti del settore. Il tutto avverrà nel suggestivo scenario caratterizzato dal verde del parco e della villa settecentesca, dove i partecipanti potranno dedicarsi a trascorrere qualche ora in compagnia della propria famiglia o di amici facendo delle belle passeggiate.

"Si tratta – spiega la vicesindaco Anselmi – di un evento che abbiamo deciso di ospitare all’interno di uno degli spazi più belli che il nostro territorio offre. Sarà un’occasione di divertimento ma anche di conoscenza di ciò che Madre Natura ci dona, nonché degli operatori locali. Da non perdere i vari corsi e laboratori in programma nella due giorni, che prevede momenti di ‘crescita ambientale’ per tutti i partecipanti. Si potrà imparare, con esperti, l’arte dell’intreccio creando dei cesti di vimini o dei centritavola; si potrà conoscere tutto sulle orchidee nonché su come coltivare alcuni tipi di fiori, come scegliere bene gli alimenti o allestire compostiere domestiche; tra i vari corsi anche quello di potatura e innesto; si potranno degustare diversi particolari prodotti. Tante le occasioni anche per i bambini, che impareranno a fare la pasta a mano oppure a coltivare un piccolo orto preparando anche il terreno per la semina".

Sempre per i più piccoli il programma di animazione, che si svolgerà in entrambi i giorni tra le 11 e le 19, prevede lo spettacolo di magia comica, il teatrino gonfiabile con lo spettacolo dei burattini e poi, gran sorpresa, le mascotte, ovvero Super Mario, il Dinosauro T-Rex e Spiderman.



Tutti i particolari della manifestazione e il programma sono consultabili sui siti www.comune.fiumicino.rm.gov.it e www.fiumicinoinfiore.it.





ALCUNI EVENTI IN PROGRAMMA:



L'arte dell'intreccio

Laboratorio per i bambini: Dall’uovo alla pasta

Laboratorio Divertiamoci con i fiori

Parliamo di orchidee

Laboratorio “Palestra dei sensi”

Isola del buon gusto

Degustazioni

Musica

Animazione

Laboratorio per i bambini: prepariamo l'orto

Saggio della scuola di musica “Suonare Suonare”

Laboratorio “Palestra Agricola”

Compostiera domestica fai da te

Corso gratuito di potatura ed innesto



(iscrizioni ai corsi sul sito di Fiumicino in fiore)